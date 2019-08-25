Kaymakam Uzan'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Mihalgazi Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.



İnönü ilçesinde bir süre kaymakamlık görevinde bulunan ve şu anda Mihalgazi Kaymakamı olarak görevine devam eden Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyaretlerinden dolayı Mihalgazi Kaymakamı Uzan'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR