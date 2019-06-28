Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan'dan Bulanık Devlet Hastanesine ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Uzan'dan Bulanık Devlet Hastanesine ziyaret

1 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Bulanık Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Kaymakam Uzan'dan Bulanık Devlet Hastanesine ziyaret, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Bulanık Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'a hastane ziyaretinde Bulanık İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi ve Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan eşlik etti. Kaymakam Uzan, ziyaret esnasında rahatsızlıklarından dolayı hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarını ziyaret ederek yakından ilgilendi. Sorumlu doktor ve hemşirelerden tedavileri hakkında bilgi aldıktan sonra geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, şikayetleri de dinledi. Hasta ve hasta yakınlarının genelde hastane ve hastane personelinden memnuniyetlerini dile getirmesi üzerine Kaymakam Uzan, yönetime ve çalışanlara teşekkür etti.

Hastane ziyaretinden sonra Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ve İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, 1 Nolu Sağlık Ocağını ziyaret ettiler. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:43 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Muş, Bulanık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu Canan Kaftancıoğlu'nun davası 18 Temmuz'a ertelendi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 11:56:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan'dan Bulanık Devlet Hastanesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]