Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan'dan Diş Macunu ve Fırça Dağıtımı

Kaymakam Uzan'dan Diş Macunu ve Fırça Dağıtımı

2 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Hacı Arslan Uzan, Şehitlik Mahallesi'ndeki çalışmaları incelerken yanına gelen çocuklara diş macunu ve diş fırçası dağıttı.

Kaymakam Uzan'dan Diş Macunu ve Fırça Dağıtımı, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Hacı Arslan Uzan, Şehitlik Mahallesi'ndeki çalışmaları incelerken yanına gelen çocuklara diş macunu ve diş fırçası dağıttı.

Başkan Vekili Uzan, çocukları sevindirmek ve sağlıklı bir dişe sahip olmaları için diş macunu ve diş fırçası dağıtımı yaptıklarını belirterek, çocuklardan dişlerine gereken önemi vermelerini istedi. Başkan Vekili Uzan, "Geleceğimizin yarınları olan çocuklarımıza diş fırçalamayı öğretmemiz ve alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Bizde burada çocuklarımıza diş fırçası ve macunu dağıttık. Çocuklara oyuncak yerine, zeka geliştirici satranç takımı ve sağlıkları için diş macunu ve fırça dağıtımını yapıyorum. Bu tarz faaliyetlerimiz sürekli olacak" dedi.

Çocuklar ise, Kaymakam Hacı Arslan Uzan'a teşekkür ettiler. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:04 Kaynak: İHA

Bulanık, Muş, Güncel
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