Kaymakam Uzan'dan 'Halk' toplantısı

Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, 'Halk' toplantısı kapsamında vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, 'Halk' toplantısı kapsamında vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi.



Bulanık Halk Kütüphanesinin konferans salonunda vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Uzan, gerekli yardımların yapılması konusunda kurum amirlerine talimatlar verdi. Vatandaşların her türlü sorununa çözüm getirmek için elbirliği ile çalıştıklarını vurgulayan Kaymakam Uzan, "Halk toplantılarımızı her ay gerçekleştirmeye özen göstererek, devletimizin vatandaşlarımız için sunduğu kaynakları onlara ulaştırıyoruz. Hayat hikayelerini dinlediğimiz vatandaşlarımızın gönüllerine dokunuyor, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bunları yerine getirirken, mesleki vazifelerimize olan bağlılığımız ve devletimizin temsilcileri olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.



Uzan, toplantıya aileleriyle gelen çocuklara ise oyuncak hediye etti.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz'ın da katıldığı toplantıda, talepleri not alınan vatandaşların ilgili kuruma başvurmaları konularında yönlendirilerek gerekli ayni ve nakdi yardımların yapılacağı belirtildi. - MUŞ

