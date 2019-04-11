Kaymakam Uzan'dan Hastane ve Esnaf Ziyareti

Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Bulanık Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Bulanık Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.



Hastanede incelemelerde bulunan Kaymakam Uzan, Başhekim Dr. Sadrettin Arslan'dan hastane hakkında bilgi aldı.





Kaymakam Uzan, tedavi gören hastaları odalarında ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.



Uzan, ziyaretinin amacının vatandaşların yanında olmak, kalplerine dokunmak ve devletin sıcak elini vatandaşlara uzatmak olduğunu söyledi.



Hastalar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Uzan'a teşekkür etti.



Hastanedeki çocuklara oyuncak hediye eden Uzan, daha sonra ilçe esnafı ile buluştu.



Esnafın sıkıntılarını dinleyen Uzan, "Görevlendirme yapılan belediye başkan vekilliğinde sürecinde ilçeye güzel bir hizmet sunmuşsak ne mutlu bize. Hedefimi az para ile güzel hizmet yapmaktı."dedi.



Esnaf ise Uzan'ın yaptığı hizmetlerden memnun kaldığını dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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