Kaymakam Uzan'dan hastane ziyareti
1 saat önce
Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Bulanık Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.
Muş
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:25 Kaynak: AA
'un Bulanık
Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Bulanık Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.
İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi ve Hastane Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan'ın eşlik ettiği Uzan, hastanede incelemelerde bulunarak eksikler hakkında bilgi aldı.
Uzan, tedavi gören hastaları odalarında ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.
Daha sonra 1 Nolu Sağlık Ocağına geçen Uzan, burada doktor ve diğer görevlilerle bir araya geldi.
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