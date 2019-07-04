Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan'dan jandarma uygulama noktasına ziyaret
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Kaymakam Uzan'dan jandarma uygulama noktasına ziyaret

1 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, jandarma ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrol noktasını ziyaret etti.

Kaymakam Uzan'dan jandarma uygulama noktasına ziyaret, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, jandarma ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrol noktasını ziyaret etti.

Bulanık- Muş karayolunda oluşturulan uygulama noktasını ziyaret eden Kaymakam Uzan, jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında Jandarma Astsubay Başçavuş Faruk Mutlu'dan bilgi aldı. Kaymakam Uzan, burada görev yapan jandarma ekipleri ile sohbet etti. Uygulamalarda vatandaşlarla diyalogun önemli olduğunu belirten Kaymakam Uzan, kontrol noktasındaki son durumla ilgili de bilgi aldı.

Halkın huzur ve güvenliği için yol kontrollerinin devam ettiğini belirten Kaymakam Uzan, "İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz halkımızın huzur ve güveni için yol kontrollerine devam ediyor. Biz de yol kontrollerinde görevli personeli denetleyerek kolaylıklar dileyerek teşekkür ettik" dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
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