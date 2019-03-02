Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan'dan Köy Ziyareti

Kaymakam Uzan'dan Köy Ziyareti

1 saat önce

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Oğlakkaya köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Uzan'dan Köy Ziyareti, System.String[]
Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Oğlakkaya köyünü ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum'nun da eşlik ettiği ziyarette Uzan, köylülerle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Uzan, okula gidemeyen çocukların bir an önce okulla buluşturulması gerektiğini belirterek, ailelerden vatanını ve milletini seven çocuklar yetiştirmelerini istedi.

Çocukların gelecekte iyi bir meslek sahibi olmaları için tüm desteği sunacaklarını aktaran Uzan, "Çocukların geleceklerini ellerinden almayalım. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Okumaktan başka çaremiz yok. Özellikle kız çocuklarınızı okula gönderin. Evinizden gönderecek imkanlarınız yoksa ilçemizde çok temiz yatılı okullarımız mevcut. Devletimizin sizler için sağlamış oldukları imkanları değerlendirmelisiniz. Gelecekte kendimize katkı sunmak istiyorsak önceliğimiz çocuklarımız olmalı." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:16 Kaynak: AA

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