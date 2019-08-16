Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan'dan "Malazgirt Zaferi" etkinliklerine davet
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Uzan'dan "Malazgirt Zaferi" etkinliklerine davet

1 saat önce

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlama etkinliklerine davet etti.

Kaymakam Uzan'dan
Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlama etkinliklerine davet etti.
Kaymakam Uzan, 26 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlama etkinlikleriyle ilgili muhtar ve kurum amirleriyle toplantı yaptı.
Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Uzan, etkinliklere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasının beklendiğini söyledi.
Uzan, "Halkımız, cumhurbaşkanımız ve beraberindekileri en iyi şekilde karşılayacak. Muhtarlarımız, kanat önderlerimiz ve sivil toplum örgütlerimize bu konuda çok iş düşüyor. Bütün vatandaşlarımızı bu etkinliklere davet ediyoruz" dedi.
Malazgirt, Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı
İşe gitmek için araçların başına gelen vatandaşlara şok "Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 11:19:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan'dan "Malazgirt Zaferi" etkinliklerine davet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]