Kaymakam Uzan'dan Öğrencilere Ziyaret
1 saat önce
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Bulanık Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle biraya geldi.
MUŞ (İHA) – Muş
'un Bulanık
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Bulanık Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle biraya geldi.
Kaymakam Uzan, beraberindeki Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ergen
ile öğrencilerle yemek yiyerek sohbet etti. Uzan, kendi öğrencilik ve hayat deneyimlerinden bahsederek azim ve kararlılıkla ders çalışmaları ve kendilerine hedef belirlemeleri hakkında tavsiyelerde bulundu. Gelecekte devletin her kademesinde görev almalarını beklediğini dile getirerek, ders çalışma saatlerini düzenli olarak ayarlamalarını ve teknolojik araçlardan biraz daha uzak durarak hedeflerine odaklanmalarını öğrencilerden isteyen Uzan, "Yakın zamanda doküman temin ederek, deneme sınavlarının sıklıkla yapılabilmesi için devletin her türlü imkanlarıyla hedeflerinize ulaşmanızda sizlere katkıda bulunacağız" dedi.
Okul ziyaretini tamamlayan Uzan, idareci ve öğretmenlere göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ederek okuldan ayrıldı. - MUŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:04 Kaynak: İHA
Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek
Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı