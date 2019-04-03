Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan'dan Öğrencilere Ziyaret

Kaymakam Uzan'dan Öğrencilere Ziyaret

1 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Bulanık Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle biraya geldi.

Kaymakam Uzan'dan Öğrencilere Ziyaret, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Bulanık Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle biraya geldi.

Kaymakam Uzan, beraberindeki Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ergen ile öğrencilerle yemek yiyerek sohbet etti. Uzan, kendi öğrencilik ve hayat deneyimlerinden bahsederek azim ve kararlılıkla ders çalışmaları ve kendilerine hedef belirlemeleri hakkında tavsiyelerde bulundu. Gelecekte devletin her kademesinde görev almalarını beklediğini dile getirerek, ders çalışma saatlerini düzenli olarak ayarlamalarını ve teknolojik araçlardan biraz daha uzak durarak hedeflerine odaklanmalarını öğrencilerden isteyen Uzan, "Yakın zamanda doküman temin ederek, deneme sınavlarının sıklıkla yapılabilmesi için devletin her türlü imkanlarıyla hedeflerinize ulaşmanızda sizlere katkıda bulunacağız" dedi.

Okul ziyaretini tamamlayan Uzan, idareci ve öğretmenlere göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ederek okuldan ayrıldı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:04 Kaynak: İHA

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