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Kaymakam Uzan gençlerle bir araya geldi

1 saat önce

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, kariyer günleri etkinlikleri kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Kaymakam Uzan gençlerle bir araya geldi, System.String[]
Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, kariyer günleri etkinlikleri kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Halk Eğitim Merkezinin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Uzan, gençlere, meslek özgürlüğü anlamında kendilerini geliştirip hedefleri doğrultusunda azim ve karalılıkla yürümeleri tavsiyesinde bulundu.
Kaymakam Uzan, şöyle konuştu;
"Kendiniz için her zaman meslek seçimi anlamında farklı seçenekler olsun. Zor bir süreçte olduğunuzun farkındayız. Bizler de sizler gibi zamanında oturduğunuz yerlerdeydik. Bu anlamda ciddiyet ve fedakarlık gösterdiğiniz sürece aşamayacağınız hiçbir engel yoktur. İlçemiz öğrencilerine hedeflerinde yardımcı olmak için davet edilen değerli konuklarımız da kendi meslekleri hakkında yaşadıkları deneyimleri paylaşacak ve okudukları fakülteleri tanıtıp bilgilerini aktaracaklar. " dedi.
Öğrencileri sınavlar hakkında bilgilendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, hedefleri için yoğun çaba göstermelerini istedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:09 Kaynak: AA
Bulanık, Güncel
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