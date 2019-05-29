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Kaymakam Uzan, gençlerle bir araya geldi

24 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, üniversiteye hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

Kaymakam Uzan, gençlerle bir araya geldi, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, üniversiteye hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen kariyer günleri etkinliklerine katılarak, gençlerle ileriye dönük hedefler üzerinde sohbet etti. Kaymakam Uzan, "Meslek özgürlüğü anlamında kendinizi geliştirip hedefleriniz doğrultusunda azim ve kararlılıkla yürüyün. Kendiniz için her zaman meslek seçimi anlamında farklı seçenekleriniz olsun. Zor bir süreçte olduğunuzun farkındayız, bizlerde sizler gibi zamanında oturduğunuz yerlerdeydik. Bu anlamda ciddiyet ve fedakarlık gösterdiğiniz sürece aşamayacağınız hiçbir engel yoktur. İlçemiz öğrencilerine hedeflerinde yardımcı olmak için davet edilen değerli konuklarımız da kendi meslekleri hakkında yaşadıkları deneyimleri paylaşacak ve okudukları fakülteleri tanıtıp bilgilerini aktaracaklar" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de, salonda bulunan gençlere hitap ederek, öğrencilere sınav hakkında bilgilendirmeler yaptı. Edip, "Hedefiniz neyse onun için çaba gösterin. Düşünceleriniz ne ise, yaşamınız odur. Yaşamınızı değiştirmek istiyorsanız düşüncelerinizi değiştirmelisiniz sözünden yola çıkmalıyız. Bu nedenle ileriye dönük hedeflerinizi düşünerek belirleyiniz" diye konuştu. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:50 Kaynak: İHA
Muş, Bulanık, Güncel
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