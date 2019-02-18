Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan'ın Eşinden Dar Gelirli Ailelere Ziyaret

Kaymakam Uzan'ın Eşinden Dar Gelirli Ailelere Ziyaret

11 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan'ın eşi Meryem Uzan, dar gelirli aileleri ziyaret etti.

Kaymakam Uzan'ın Eşinden Dar Gelirli Ailelere Ziyaret, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan'ın eşi Meryem Uzan, dar gelirli aileleri ziyaret etti.

Meryem Uzan, beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdiresi Nazire Korkmaz ve vakıf görevlileri ile Rüstemgedik beldesi ve ilçe merkezindeki mahallelerde ev ziyareti yaptı. Geçim sıkıntısı yaşayan 7 çocuklu Ercan Aksoy, epilepsi hastası çalışamaz durumda olan Abdullah Aksoy ve eşi tarafından terk edilen 3 çocuklu anne Nazan Öztürk'ü evlerinde ziyaret eden Uzan, eksiklikleri yerinde tespit etti. Bulanık genelinde bütün mağdur aileleri hanelerinde ziyaret etmeye devam edeceklerini ifade eden Uzan, "Amacımız vatandaşı devletin kapısına getirmeden gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, sorunlarını dinlemek ve her şeyi devletten beklemeden yardım kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarla irtibat kurup bu sorunların giderilmesi için çalışmaktır" dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz ise, gerekli görülen ev ihtiyaçları kapsamında halı, baza, yatak, çamaşır makinesi ve dolap gibi gereksinimlerin karşılanacağını açıkladı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:33 Kaynak: İHA

Bulanık, Muş, Meryem, Güncel
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