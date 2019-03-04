Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan'ın Eşinden Mağdur Ailelere Ziyaret

Kaymakam Uzan'ın Eşinden Mağdur Ailelere Ziyaret

59 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan'ın eşi Meryem Uzan, ilçe genelindeki fakir ve mağdur aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Uzan'ın Eşinden Mağdur Ailelere Ziyaret, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan'ın eşi Meryem Uzan, ilçe genelindeki fakir ve mağdur aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Yeni Mahalle'de yaşayan ve eşi cezaevinde olan iki çocuk annesi Oya Kaya, maddi ihtiyaçlarını karşılayamayan Rabia Çağabey, geçim sıkıntısı çeken Ahmet Avcı ve Selahattin Yıldız'ın evini ziyaret eden Meryem Uzan, çocuklarla yakın ilgi gösterip hediyelerle sevindirdi. Açıklamalarda bulunan Meryem Uzan, devletin mağdur aileler için sunmuş olduğu imkanları, aileleri ziyaret ederek ulaştırdıklarını belirterek, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde takip edilen ihtiyaç sahibi ailelerimize ayni ve nakdi yardımın yanında evlerinde eksik olan halı, koltuk takımı, beyaz eşya, ranza ve baza gibi temel eşyaları da alarak katkıda bulunuluyoruz. İlçe genelinde mağdur olan bütün ailelerimize ulaşacağız" dedi.

Meryem Uzan'a, ev ziyaretlerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz da eşlik etti. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:04 Kaynak: İHA

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