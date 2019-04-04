Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan, Öğrencilerle Masa Tenisi Oynadı

Kaymakam Uzan, Öğrencilerle Masa Tenisi Oynadı

19 dakika önce

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Vali Selahattin Hatipoğlu İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle masa tenisi oynadı.

Kaymakam Uzan, Öğrencilerle Masa Tenisi Oynadı, System.String[]
Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Vali Selahattin Hatipoğlu İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle masa tenisi oynadı.

Vali Selahattin Hatipoğlu İlk ve Ortaokuluna giden Kaymakam Uzan'ı, idareci ve öğretmenler karşıladı.

Ardından okulda incelemelerde bulunan Uzan, bir araya geldiği öğrencilerle sohbet ederek, derslerini planlı çalışmaları konusunda önerilerde bulundu.

Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Uzan, "Geleceğin umutları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." dedi.

Kaymakam Uzan, daha sonra öğrencilerle masa tenisi oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:02 Kaynak: AA

Bulanık, Selahattin Hatipoğlu, Güncel
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