Kaymakam Uzan, pazar çantası dağıttı
10 dakika önce
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Cuma namazı çıkışı vatandaşlara bez pazar çantası dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:28 Kaynak: İHA
MUŞ (İHA) – Muş
'un Bulanık
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Cuma namazı çıkışı vatandaşlara bez pazar çantası dağıttı.
1 Ocak 2019 itibariyle naylon poşetlerde başlayan ücret uygulamasına karşı bilgilendirme yapmak amacıyla Merkez Camii çıkışında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekerek, artık bez çanta kullanılmasını istedi. Kaymakam Uzan, "Poşetsiz, naylonsuz güzel bir Türkiye
, güzel bir Bulanık için bez çanta yaptırdık. Hem esnafımıza hem pazardan alışveriş yapan insanlarımıza faydalı olmak istiyoruz" dedi.
Kaymakam Uzan, daha sonra vatandaşlara bez Pazar çantası dağıttı. - MUŞ
Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu Namazda caminin tavanı çökünce "deprem" sandılar Pakistan'daki cami saldırısında Taliban liderinin kardeşi öldü Son Dakika! Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak