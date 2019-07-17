Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan, yol çalışmalarını denetledi
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Kaymakam Uzan, yol çalışmalarını denetledi

15 dakika önce

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Karaağıl-Samanyolu grup köy yolundaki asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Uzan, yol çalışmalarını denetledi, System.String[]
Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Karaağıl-Samanyolu grup köy yolundaki asfaltlama çalışmalarını inceledi.
Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl ve İl Özel İdaresi Bulanık Şantiye Şefi Erol Ağkaya ile bölgeye giden Uzan, devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Uzan, yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha sağlıklı ulaşım imkanı sunmak istediklerini söyledi.
Sorumluluk alanlarındaki yollara önem verdiklerini aktaran Uzan, "Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından ihalesi yapılan BSK çalışmaları titizlikle devam ediyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için kaymakamlık olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Karaağıl-Samanyolu grup köy yolu BSK yapım işinin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Karaağıl, Bulanık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:14 Kaynak: AA
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