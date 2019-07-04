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Kaymakam Uzan, yol çalışmalarını inceledi

1 saat önce

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından başlatılan yol çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Uzan, yol çalışmalarını inceledi, System.String[]
Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından başlatılan yol çalışmalarını inceledi.
İlçeye bağlı köy ve mezra yollarında devam eden projeler hakkında yetkililerden bilgi alan Uzan, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.
Yeni yollar sayesinde vatandaşların daha sağlıklı ulaşım yapma imkanına kavuştuğunu ifade eden Uzan, "Ekiplerimiz köy ve mezralarda stabilize yol çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın ulaşım sorununu ortadan kaldırılarak mevsimsel önlemler alıyoruz. Çamurlu yollardan şikayetçi olan vatandaşlarımızın isteklerini dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Uzan, daha sonra yol kontrolü yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti. Askerlerle sohbet eden Uzan, asayiş, trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı.
Uygulamalarda vatandaşlarla diyaloğun önemli olduğunu belirten Uzan, "İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz halkımızın huzur ve güveni için yol kontrollerine devam ediyor. Biz de yol kontrollerinde görevli personeli ziyaret ettik." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:39 Kaynak: AA
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Bulanık, Muş, Güncel
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