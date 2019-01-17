Kaymakam Vardar, Başarılı Sporcuları Tebrik Etti

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Van'da düzenlenen basketbol turnuvasında birinci olan Özalp Tepedam Ortaokul öğrencilerini tebrik etti.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Van'da düzenlenen basketbol turnuvasında birinci olan Özalp Tepedam Ortaokul öğrencilerini tebrik etti.



Kaymakam Vardar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Yıldız Erkek Basketbol Turnuvası"nda birinci olan öğrencileri makamında ağırladı.



Vardar başarılarından dolayı tebrik ettiği örencilerin sorun ve taleplerini de dinledi.



Ziyarete Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, Şube Müdürü Zeki Çelik ve öğretmenler de katıldı.

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