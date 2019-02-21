Son Dakika Haberleri: Kaymakam Vardar'dan Sınır Karakollarına Ziyaret

Kaymakam Vardar'dan Sınır Karakollarına Ziyaret

1 saat önce

Özalp Kaymakamı ve Belediye ve Başkan Vekili Ferhat Vardar, sınır karakollarını ziyaret etti.

Kaymakam Vardar'dan Sınır Karakollarına Ziyaret, System.String[]
Özalp Kaymakamı ve Belediye ve Başkan Vekili Ferhat Vardar, sınır karakollarını ziyaret etti.

Vardar, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Muharrem Taş ve binbaşı Hacı Demirkıran ile Tamer Aydın ve Tulgalı Hudut Karakolunu gezerek, buradaki askerlere moral verdi.

Karşılama mangasını selamlayan Vardar, ziyaretçi defterlerini imzaladı.

Vardar, yaptığı konuşmada, "Ülkemizin ve milletimizin milli birliği ve beraberliği için görevinizi azim ve kararlılıkla yerine getirmenin ayrı bir gururu var. Bu yüzden karakolumuzda görev yapan komutan ve askerlerimizi yürekten kutluyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Piyade, Özalp, Güncel
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