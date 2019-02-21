Kaymakam Vardar'dan Sınır Karakollarına Ziyaret

Özalp Kaymakamı ve Belediye ve Başkan Vekili Ferhat Vardar, sınır karakollarını ziyaret etti.

Özalp Kaymakamı ve Belediye ve Başkan Vekili Ferhat Vardar, sınır karakollarını ziyaret etti.



Vardar, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Muharrem Taş ve binbaşı Hacı Demirkıran ile Tamer Aydın ve Tulgalı Hudut Karakolunu gezerek, buradaki askerlere moral verdi.



Karşılama mangasını selamlayan Vardar, ziyaretçi defterlerini imzaladı.



Vardar, yaptığı konuşmada, "Ülkemizin ve milletimizin milli birliği ve beraberliği için görevinizi azim ve kararlılıkla yerine getirmenin ayrı bir gururu var. Bu yüzden karakolumuzda görev yapan komutan ve askerlerimizi yürekten kutluyorum." dedi.

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