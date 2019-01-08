Son Dakika Haberleri: Kaymakam Vardar'dan Taziye Ziyareti

Kaymakam Vardar'dan Taziye Ziyareti

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Bağrıaçık Mahallesi'ndeki taziyeye katıldı.

Kaymakam Vardar'dan Taziye Ziyareti, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Bağrıaçık Mahallesi'ndeki taziyeye katıldı.

Kaymakam Ferhat Vardar, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ile Bağrıaçık Mahallesi'nde ikamet eden Pekşen ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aile fertleriyle bir süre sohbet eden Vardar, yapılan duanın ardından ilçe merkezine döndü. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:50 Kaynak: İHA

Özalp, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır

Son Dakika! İbrahim Kalın'la Suriye'yi Görüşen Bolton'un Sözcüsü: Yapıcı Görüşme Oldu Bakan Ersoy: Sinemada Hasılat Payı, Vergiler Çıktıktan Sonra Eşit Bölünecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:46:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Vardar'dan Taziye Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]