Kaymakam Vardar'dan Taziye Ziyareti
1 saat önce
VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Bağrıaçık Mahallesi'ndeki taziyeye katıldı.
VAN (İHA) – Van
'ın Özalp
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Bağrıaçık Mahallesi'ndeki taziyeye katıldı.
Kaymakam Ferhat Vardar, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ile Bağrıaçık Mahallesi'nde ikamet eden Pekşen ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aile fertleriyle bir süre sohbet eden Vardar, yapılan duanın ardından ilçe merkezine döndü. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:50 Kaynak: İHA
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