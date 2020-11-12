Kaymakam ve Başkan'dan köprü yapan vatandaşlara teşekkür ziyareti - Son Dakika

Kaymakam ve Başkan'dan köprü yapan vatandaşlara teşekkür ziyareti

12.11.2020 10:48
Kaymakam ve Başkan'dan köprü yapan vatandaşlara teşekkür ziyareti, System.String[]

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, İki Cevizler Mevkii'ndeki arazi yoluna köprü yapan hayırseverlere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, İki Cevizler Mevkii'ndeki arazi yoluna köprü yapan hayırseverlere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ile birlikte köprü yapan hayırseveri ziyaret eden Kaymakam Mehmet Soylu, gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın insanların istifade edebileceği hayır hizmeti olduğunu söyledi.

İlçe adına güzel ve hayırlı bir işin yapıldığını belirten Kaymakam Mehmet Soylu,"Fani olan bu dünyada hoş bir seda bırakmak istiyorsak hayırlı eserler bırakalım. Hayır, hasenat sadece, hayıra muhtaç olan insanlara değildir. Böyle bir kamu hizmeti için de yapılan yardımlar, kullanıldıkça hayır devam edeceğini, insanların size dua edeceğini beyan ediyoruz. Burada yaşayan insanlar, size dua edecekler. Sizden Allah razı olsun, hayrınızı kabul etsin. Sizin gibi insanlara kapımız her zaman açık. Kaymakamlık olarak sizin gibi insanlara destek olmayı sürdüreceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaymakam ve Başkan'dan köprü yapan vatandaşlara teşekkür ziyareti
Kaymakam ve Başkan'dan köprü yapan vatandaşlara teşekkür ziyareti

Bilal Demirci, Mehmet Soylu, Pazarlar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam ve Başkan'dan köprü yapan vatandaşlara teşekkür ziyareti - Son Dakika


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