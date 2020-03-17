Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

6 saat önce

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti ve taleplerini dinledi.

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti, System.String[]

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti ve taleplerini dinledi.


Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, " Ziyaretlerde vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını dinleyip, bu çerçevede çalışmalarımızı yapmaya gayret edelim düşüncesindeyiz. İlçe esnaflarımızla Korana virüs tedbirleri ve daha farklı konularda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.


Kaymakam Hasan Çiçek ile birlikte uyum içerisinde hareket ederek, esnaf ve vatandaşarın sorunlarını dinlediklerini belirten Başkan Hüseyin Doğan, "Ülkemizin ve dünyanın zor günlerden geçtiği bu dönemde esnaflarımızla Korana virüs ve ilçemiz için onların taleprini dinledik. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip bu günleri atlatmanın öemine değindik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Hasan Çiçek, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
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