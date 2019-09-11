Kaymakam ve başkandan iş birliği vurgusu

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'la sürekli irtibat halinde olacaklarını ifade ederek, "Belediye başkanımızla el ele başarılı çalışmalarda buluşmayı ümit ediyorum" dedi.



Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Bafra Kaymakamlığına atanan Cevdet Ertürkmen'in makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletmesinin ardından, Ertürkmen de, Başkan Kılıç'a makamında iadeyi ziyarette bulundu. Başkan Kılıç, Bafra için arzu edilen projelerin hayata geçirilmesinde ilçenin bir bütün olarak sorunları sahiplenmesi ve çözüm odaklı hareket edebilmesi adına kaymakamlık ve belediye iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.



Samimi ve sıcak karşılamadan dolayı teşekkür eden Cevdet Ertürkmen ise Başkan Hamit Kılıç ile sık sık bir araya geleceklerini vurgulayarak, "Belediye başkanımızla el ele başarılı çalışmalarda buluşmayı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN