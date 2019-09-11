Son Dakika Haberleri: Kaymakam ve başkandan iş birliği vurgusu
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam ve başkandan iş birliği vurgusu

48 dakika önce

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'la sürekli irtibat halinde olacaklarını ifade ederek, "Belediye başkanımızla el ele başarılı çalışmalarda buluşmayı ümit ediyorum" dedi.

Kaymakam ve başkandan iş birliği vurgusu, System.String[]

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'la sürekli irtibat halinde olacaklarını ifade ederek, "Belediye başkanımızla el ele başarılı çalışmalarda buluşmayı ümit ediyorum" dedi.


Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Bafra Kaymakamlığına atanan Cevdet Ertürkmen'in makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletmesinin ardından, Ertürkmen de, Başkan Kılıç'a makamında iadeyi ziyarette bulundu. Başkan Kılıç, Bafra için arzu edilen projelerin hayata geçirilmesinde ilçenin bir bütün olarak sorunları sahiplenmesi ve çözüm odaklı hareket edebilmesi adına kaymakamlık ve belediye iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.


Samimi ve sıcak karşılamadan dolayı teşekkür eden Cevdet Ertürkmen ise Başkan Hamit Kılıç ile sık sık bir araya geleceklerini vurgulayarak, "Belediye başkanımızla el ele başarılı çalışmalarda buluşmayı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İçişleri Bakanlığı, Hamit Kılıç, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi
Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi Mahsun Kırmızıgül, hastanede yatan oyuncu Erol Demiröz için kan çağrısında bulundu Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:48:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam ve başkandan iş birliği vurgusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]