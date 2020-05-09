Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, mesajında, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Aslan, mesajında şunları kaydetti:

"Annelerimiz, bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak görüp, tüm hayatlarını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan nadide çiçeklerdir. Annelerimizin yaşamını kolaylaştırmak, yalnızca gereksinim duyduklarında değil, her zaman yanlarında olmak, onları sevmek ve emeklerinin boşa gitmediğini gösterecek bir yaşam biçimini kabul etmek, hepimize düşen en büyük sorumluluktur. Annelerimizden öğrendiğimiz sevgi, özveri ve hoşgörü, yaşamımız boyunca kabul etmememiz ve gelecek kuşaklara da öğretmemiz gereken ortak değerlerdir."