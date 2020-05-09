Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çelik'ten Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Çelik, mesajında, annelerin yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen, karşılıksız sevgi, hoşgörü, mutluluğun kaynağı ve en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

İnsanın sevgiye, ahlaka, erdeme, iyiliğe dair bütün duygu ve düşüncelerinin temelini anneden aldığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Dinimizde cennet annelerin ayağı altındadır hadis-i şerifi ile annelerimizin ne kadar yüksek bir mertebede olduğu belirtilmiş, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir. Cennetle müjdelenen annelerimizi sadece anneler gününde değil, ömür boyunca sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla, değeri biçilemeyen başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."