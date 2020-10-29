Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı - Son Dakika

Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı

29.10.2020 13:51

Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Soma ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı

MANİSA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Soma ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Cengiz Topel Meydanı'ndaki kutlamalarda Ahmet Sis yönetimindeki Soma Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni toplarken, Kaymakamı Fatih Akkaya ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un oynadığı Zeybek ise kutlamalara renk kattı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Kaymakam Fatih Akkaya günün anlamına ilişkin konuşmayı yaptı. Akkaya, "Bugün Cumhuriyetimizin 97. yılını doldurduk ve bu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Şu anda büyük Türk Milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. 'Yurttaşlarım, az zamanda çok büyük işler yaptık. Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Türk Milleti çalışkandır. Türk Milleti zekidir. Böyle seslenmişti ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin 4. yıl kutlama programında. Tam bir asra 3 kala hala izindeyiz atam ve istikametimiz senin aydınlattığın muasır medeniyet yoludur. Büyük Türk Milleti o gün birlik ve beraberlikle nasıl kurtuluş savaşını 7 düvele karşı kazanarak cumhuriyetimizin temellerini attıysa, aynı şekilde geçen 100 yıla yakın sürede nice badireleri birlik ve beraberlik ruhu içinde bertaraf etmeyi bilmiştir. Buna en son somut örnek olarak 2016 yılı 15 temmuz gecesi vatan haini terörist FETÖ'cülerin kalkıştıkları darbe girişiminde aldıkları dersi gösterebiliriz. Onlar kanlı canlı, gözle görünür düşmandı, hadleri bildirildi elhamdülillah. Ama şimdi gözle görünmez, elle tutulmaz, kendi canımıza, sevdiklerimizin canına kast eden bir düşman peydah oldu milletimizin başına: Covid 19. Sizlerin duyarlılığı, alınan kararlara riayeti ve en önemlisi sizlerin desteği ile hep beraber bu düşmanı da alt edeceğiz evelallah." dedi.

"Geçen 97 yıl içinde ulu önderimizi haklı çıkaracak çok işler yaptık." diyen Kaymakam Akkaya, "81 vilayetimizde, 784 bin metrekare vatan sathında, kat ettiğimiz yolun her bir anına şahitlik etmek mümkündür. Okullardan, üniversitelere, hastanelerden otoyollara, barajlardan havayollarına, savunma sanayiinden enerji kavşaklarına kadar ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için yapılan her yatırım cumhuriyeti ve onu oluşturan cumhurun geleceğini garanti altına almaktadır. Tüm bunlara şimdi de Covid 19 ile mücadele kapsamında koca yürekli sağlık çalışanlarının yaşattığı gururu, yeni hizmete açılan şehir hastanelerini, yoğun bakım ünitesi kapasitelerini, solunum cihazı ihracatlarımızı ve son olarak dünyanın peşinden koştuğu aşı bulunması yolunda elde ettiği başarılarla Türk doktorlarını ekleyebiliriz. Yeter mi? Elbette hayır. Daha büyük işler yapmak mecburiyetindeyiz. Dünyanın bu kadar hızlı değiştiği, teknolojinin bu kadar hızlı yayıldığı, 4. Sanayi devriminin başladığı, dünya siyasetinin bu kadar karmaşık hal aldığı ve salgın hastalıkların kol gezdiği 21. Yüzyılda tüm bunlara ayak uyduracak teknoloji temelli inovasyon yapabilecek, sağlık sektöründe fark yapacak, insan kaynağımızın kalitesini artıracak, dolayısıyla Türkiye cumhuriyeti devletini gerek ekonomisi, gerek yaşam kalitesi ve gerekse demokrasisi, insan hakları ve hukuku ile dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında olacak şekilde çalışmaya ve bu azmi göstermeye mecburuz. Karşımızda bulunan sıkıntılar, sorunlar, engeller elbette büyüktür. Bu engelleri aşmak için varlığımızı Türk devletinin varlığına feda etmek boynumuzun borcudur. Cumhuriyetimiz ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, gelişmesine devam edecek. Bugün Türkiye cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun ve umudun adı olan bir devlettir. Devletler için genç denilebilecek 97 yıllık bir serüvene bakarak bizi yeni varolmuş bir devlet sananlar; geçmişimizdeki binlerce yıllık birikimi, tecrübeyi, gücü göremezler. Türkiye bir kabile devleti değildir. Türkiye asırlara varan birikimiyle dünyada devletlere örnek komşu ve dost ülkelere destek olmuş bir devlettir. Var olduğumuz günden beri esareti kabul etmemiş, bağımsızlığa aşık olmuş bir milletin egemenliğini kayıtsız ve şartsız bir şekilde kendi ellerine aldığı, bunu da tüm dünyaya haykırdığı gündür bugün. Bu kutsalımız sizlere emanet edilmiştir. Lütfen emanetinize sahip çıkın! Aklınızı ve vicdanınızı hiç bir kişiye kuruma ya da örgüte veyahut cemaate kiraya vermeyin. Aklı hür vicdanı hür bireyler olun ve kendi çocuklarınızı bu şekilde yetiştirin. Kendinizi geliştirin. Kendinize yatırım yapın. Teknolojiyi yakından takip edin. Onu yalnızca kullanan değil teknoloji üretecek gerekli donanımlara sahip insanlar olun. Bilgi çağını yakalayın, çok okuyun, hayal kurun ve çok çalışın. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Tören sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri protokol mensuplarınca verildi. Tören yapılan kortej yürüyüşü ile sona erdi.

Programa Kaymakam Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cengiz Topel Meydanı'ndaki kutlamalarda Ahmet Sis yönetimindeki Soma Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni toplarken, Kaymakamı Fatih Akkaya ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un oynadığı Zeybek ise kutlamalara renk kattı.

Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı
Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı
Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı
Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı
Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Manisa, Zeybek, Soma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi
Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor         
15:46
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı         
14:56
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
14:30
Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı         
14:11
Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü         
13:25
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 16:03:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei