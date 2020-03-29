Kaymakam ve belediye başkanı 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını birlikte teslim etti - Son Dakika

Kaymakam ve belediye başkanı 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını birlikte teslim etti

ERZURUM - Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı Başkanlığında kurulan Tortum Vefa Destek Grubu 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını birlikte teslim ettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, "Tortum Belediye Başkanımız, Belediye Personelimiz, jandarma ve emniyet yetkilileriyle birlikte bugün 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza taleplerini kendi ellerimize götürüp teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde fiili ikamet eden 65 yaş ve üzeri 1580 vatandaşımızın tamamının ihtiyaç ve talepleri için eşleştirilip görevlendirilen, 234 Vefa Sosyal Destek Grubu Görevlisi ve 19 araç ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 7/24 yerine getiriyoruz" dedi

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ise açıklamasında, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için Sayın Kaymakamımızın Başkanlığı'nda kurulan Tortum Vefa Destek Grubunu Kaymakamımız ile birlikte yakinen takip ediyoruz. Bizler 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz. Çok şükür Tortum ilçemizde henüz bir vakaya rastlamadık. İnşallah en kısa sürede normal hayatımıza geri döneceğiz" dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkanını karşısında gören vatandaşlar çok mutlu olduklarını dile getirerek Vefa Grubu her daim yanımızda Allah sizlerden razı olsun. Dualarımız ülkemiz ve sizlerle Rabbim bu süreci en kısa zamanda ülke olarak atlatmayı nasip etsin" dediler.