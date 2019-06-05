Son Dakika Haberleri: Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışan personel ile bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışan personel ile bayramlaştı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil bayramda çalışan personeli ziyaret ederek onlarla bayramlaştı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışan personel ile bayramlaştı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil bayramda çalışan personeli ziyaret ederek onlarla bayramlaştı.

Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Özgün Yapağı ve İlçe Müftü Vekili Nuri İbrahim Ateş ile birlikte Ramazan Bayramı Kutlama Programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Deniz Pişkin ve beraberindeki heyet, Şehit Ailelerini ve Gazileri, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünde polislerle, Tosya Huzurevinde kalan yaşlılarla, Hastanede görevli personel ve yatan hastalarla bayramlaştı.

Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve beraberindeki heyet ile birlikte şehitliği ziyaret etti. Okunan Kur'an-ı Kerimin ardından şehitler için dua edildi. Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve beraberindeki heyet ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personeli ziyaret ederek bayramlaştı. Jandarmada görevli personel ile bir süre sohbet eden protokol üyeleri görevi başında olan jandarma personeline başarılar diledi.

Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve beraberindeki heyet ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personeli ziyaret ederek bayramlaştı. Emniyette görevli personel ile bir süre sohbet eden protokol üyeleri görevi başında olan polis memurlarına başarılar diledi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 saattir aralıksız yağan dolu kentte panik yarattı! Vatandaşlar araçlarını halıyla korudu Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra yakın arkadaşını da unutmadı! Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 53 ölü, 355 yaralı Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 19:23:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışan personel ile bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]