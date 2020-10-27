Kaymakam ve Belediye Başkanı çöp topladı - Son Dakika

Kaymakam ve Belediye Başkanı çöp topladı

27.10.2020 15:12

- Kaymakam ve Belediye Başkanı çöp topladı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaymakam ile belediye başkanı "temiz çevre, temiz Reşadiye" programı kapsamında çöp topladı.

- Kaymakam ve Belediye Başkanı çöp topladı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaymakam ile belediye başkanı "temiz çevre, temiz Reşadiye" programı kapsamında çöp topladı.

Reşadiye Kaymakamlığı bünyesinde Reşadiye ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından projelendirilen "temiz çevre, temiz Reşadiye" programı ilçe merkezinin yanı sıra belde ve köylerde eş zamanlı olarak başlatıldı. Kaymakamlık binası önünden başlayan etkinlik kapsamında Reşadiye Kaymakamı Hülya Yavuz, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile birlikte kaldırım ve caddelerde çöp topladı. Öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra vatandaşlarında katıldığı programda yere atılan çöpler toplanarak çöp torbalarına dolduruldu. Kaymakam Yavuz, öğrencilerle vatandaşlara temizlik kavramını aşılayarak örnek olmak istediklerini söyledi. Kaymakamlık ve belediye işbirliğinde başlatılan temizlik hareketinin yayılmasını ümit ettiklerini ifade eden Yavuz, daha temiz bir Reşadiye görmek istediklerini vurguladı.

Başkan Yılmaz ise temiz bir toplum için çalıştıklarını belirterek, "Temiz çevre, temiz toplum sokaktan, evimizden başlıyor. Mutlaka temiz bir çevre görmek istiyorsak evvela kendimiz temizliğe dikkat etmemiz lazım. Sigara izmaritleri, maskeler, diğer atıkları çöp kutularına atılırsa daha temiz bir çevreye kavuşmuş oluruz" diye konuştu.

Kaymakam ve Belediye Başkanı çöp topladı
Kaymakam ve Belediye Başkanı çöp topladı
Kaymakam ve Belediye Başkanı çöp topladı
Kaymakam ve Belediye Başkanı çöp topladı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam ve Belediye Başkanı çöp topladı - Son Dakika

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