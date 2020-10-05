Kaymakam ve belediye başkanı filyasyon çalışmalarına katıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçedeki filyasyon çalışmalarına katıldı.

Uzunoğlu, Türkyılmaz ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, ekiplerle birlikte karantinadaki vatandaşların evlerini ziyaret ederek, onlara moral verdi.

Başkan Türkyılmaz, yoğun çalışmalarından dolayı filyasyon ekiplerine teşekkür ederek, hem filyasyon ekiplerine destek olmak hem de hasta vatandaşlara moral vermek istediklerini söyledi.

Vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını isteyen Türkyılmaz, kurallara uyulduğu takdirde başarılı olacaklarını kaydetti.

İlçe Sağlık Müdürü Sönmez de kaymakam ve belediye başkanının sürpriz bir şekilde kendilerine katılmalarının çok büyük bir güç ve moral olduğunu dile getirdi.