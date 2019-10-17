Kaymakam ve belediye başkanı öğrencilerle kitap okudu
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kaymakam ve belediye başkanı öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:28 Kaynak: İHA
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kaymakam ve belediye başkanı öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi.
Delice Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliğinde kaymakam Saliha Teke ile Belediye Başkanı Turgut Özdem, memur ve öğrencilerle birlikte kitap okudu. Kitap okuma etkinliği öncesi öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Teke ve Başkan Özdem öğrencilere kitap okumanın önemini vurguladı. Daha sonra belediyeye ait parkta 40 dakika boyunca kitap okundular. - KIRIKKALE
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