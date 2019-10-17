Son Dakika Haberleri: Kaymakam ve belediye başkanı öğrencilerle kitap okudu
Son Dakika Güncel Kaymakam ve belediye başkanı öğrencilerle kitap okudu

Kaymakam ve belediye başkanı öğrencilerle kitap okudu

45 dakika önce

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kaymakam ve belediye başkanı öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kaymakam ve belediye başkanı öğrencilerle kitap okudu, System.String[]

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kaymakam ve belediye başkanı öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi.


Delice Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliğinde kaymakam Saliha Teke ile Belediye Başkanı Turgut Özdem, memur ve öğrencilerle birlikte kitap okudu. Kitap okuma etkinliği öncesi öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Teke ve Başkan Özdem öğrencilere kitap okumanın önemini vurguladı. Daha sonra belediyeye ait parkta 40 dakika boyunca kitap okundular. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Delice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:28 Kaynak: İHA
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