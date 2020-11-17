Kaymakam ve Belediye Başkanı vatandaşları videolu mesaj ile uyardı - Son Dakika

- Kaymakam ve Belediye Başkanı vatandaşları videolu mesaj ile uyardı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde Korona virüs vaka sayıları artış gösterdi. Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol videolu mesaj yayınlayıp, vatandaşları Korona virüse karşı uyardı.

Ölümcül Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya ve can almaya devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs vakaları Aydın'da da yayılım hızını arttırdı. Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, videolu mesaj yayınlayarak, vatandaşları Korona virüse karşı uyarıp, kurallara uymaya davet etti. Kaymakam Erol ilçedeki vaka sayılarının üç haneli rakamlara ulaştığını ve en çok da ev ziyaretleri ile bulaştığını kaydederek, "Buharkent ilçemizde Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle bu videoyu çekmemiz zorunlu hale gelmiştir. Öncelikle Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kovid-19 vaka artışının şu anda ilçemizde çoğunlukla ev ziyaretlerinden kaynaklandığı görülmüştür. Sizlerden ricamız ev ziyaretlerini sonlandırmanız. Aynı zamanda yönergeler kapsamında konulan kurallara eksiksiz bir şekilde uymanız. Maske, mesafe ve hijyen konusunda sizlerden daha duyarlı olmanızı rica ediyorum. Yaşanan vaka artışları şu anda ilçemizde 3 haneli rakamlara ulaşmıştır. Eğer konulan kurallara uymazsak bu artış artan bir hızla devam edecektir. Mümkün mertebe toplu olarak bir araya gelmekten kaçının, mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayın ve konulan kurallara eksiksiz bir şekilde uyun. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım ve hep birlikte bu virüsten kurtulalım" ifadelerini kullandı.