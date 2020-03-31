Kaymakam ve belediye başkanı vatandaşların ihtiyacını birlikte teslim etti - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşı ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı.



İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden dışarı çıkmayan çok sayıda yaşlı; 112, 153, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor. Bu kapsamda Gürpınar Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.



Korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrası çalışma başlattıklarını dile getiren Kaymakam Sayar, "Belediyemiz, jandarmamız, emniyet ve sağlık çalışanlarımızla 24 saat esasına göre sahadayız. Yaşlılarımızın talep ve ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Bugünde belediye başkanımızla birlikte Süphiye teyzemizin ihtiyacını beraber getirdik. Evden çıkmasınlar, duaları bizler için yeterli" dedi.



Belediye Başkanı Tanış da, devletin tüm kurumlarının getirilen tedbirler sonrası seferber olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Başkan Tanış, "Vefa Sosyal Destek Grubumuz sadece ilçe merkezinde değil en ücra mahallemizde bile gelen talepler için harekete geçiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Belediye olarak her türlü desteğimizi sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız, yeter ki evlerinden çıkmasınlar biz her türlü ihtiyaçlarını karşılarız" diye konuştu.



Kaymakam ve belediye başkanını karşılarında gören vatandaş ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Allah sizlerden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin, yetkilere teşekkür ederim" ifadelerini kullandılar. - VAN