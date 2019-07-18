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Kaymakam ve Belediye Başkanından cemevi inşaatında inceleme

1 saat önce

Salıpazarı Kaymakamı Meriç Dinçer ve Belediye Başkanı Halil Akgül, yapımı devam eden cemevi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkanından cemevi inşaatında inceleme, System.String[]
Salıpazarı Kaymakamı Meriç Dinçer ve Belediye Başkanı Halil Akgül, yapımı devam eden cemevi inşaatında incelemelerde bulundu.
Avut Mahallesi'nde 2017 yılında 3 bin 634 metrekare alanda temeli atılan Avut Kültür Merkezi ve Cemevi inşaatını gezen Dinçer ve Akgül, mahalle muhtarı Hüseyin Gürkan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Dinçer, böyle bir tesisin tamamlanmasına katlı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Akgül ise mahalle sakinlerinin talebi üzerine cemevi inşasına başlandığını belirterek, "Cemevinin yapılacağı arsanın hazine arazisi olduğu bilgisine ulaştık. Bu sebeple İl Defterdarlığından arazinin Salıpazarı Belediyesine tahsisini gerçekleştirdik." dedi.
Kaba inşaatı biten cemevinin tamamlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacaklarını aktaran Akgül, her türlü desteği vereceklerini kaydetti.
Gürkan da Akgül ve hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, ekonomik nedenlerle inşaatın yavaş ilerlediğini kaydetti.
Halil Akgül, Salıpazarı, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:08 Kaynak: AA
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