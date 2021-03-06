Kaymakam ve belediye başkanından denetim - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kontrollü normalleşme sürecinde açılan iş yerlerini denetledi.

Yapılan denetim sonrası bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türkiye'nin bir çok ilinde kontrollü normalleşme sürecinde bir çok işyerinin açıldığı belirtti. Tekin, "Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için kahvehane, restoran, kafe, berber, düğün ve nikah salonu gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında maske, mesafe ve temizlik kuralları ile tedbirlere uyulması hususunda alınan kararların sahadaki uygulamalarını denetledik. Kişisel temizliğin yanında birlikte kullandığımız ortak yaşam alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak maskelerimizi takalım. İlçemizde örnek bir davranış sergileyerek bu yayılımı kurallara uyarak birlikte kontrol altına almalıyız. Bu zor süreci hep birlikte atlatmak adına gereken özeni göstermeliyiz. İlçemizdeki denetimlerimiz sürecektir" dedi. - BİLECİK