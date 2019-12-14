Kaymakam ve belediye başkanından mahalle ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam ve belediye başkanından mahalle ziyareti - Son Dakika

Kaymakam ve belediye başkanından mahalle ziyareti

6 saat önce

Güdül Kaymakamı Doğan Dinç ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Boyalı Mahallesine ziyarette bulundu.

Kaymakam ve belediye başkanından mahalle ziyareti, System.String[]

Güdül Kaymakamı Doğan Dinç ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Boyalı Mahallesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Dinç ve Güdül Belediye Başkan Yalçın ile bazı yetkililer, Boyalı Mahallesi Muhtarı Bahriye Süer'den köyün durumu hakkında bilgi aldı, köy konağında vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinlendi.

Mahallede kendilerini en iyi şekilde ağırlayan muhtar Bahriye Süer'e teşekkür eden Kaymakam Doğan Dinç ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mahalleye her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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