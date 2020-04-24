Kaymakam ve belediye başkanından sanayi alanında inceleme - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz ile Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçedeki sanayi parsellerinde faaliyet gösteren veya kurulum aşamasında olan fabrika ve şirketlere ziyaretlerde bulundular.



Osmaneli sanayi parsellerinde faaliyet gösteren ve inşa halinde olan fabrika ile şirketleri bir takım takım ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Başkan Şahin, "Alüminyum, makine, çelik ve geri dönüşüm faaliyet gösteren fabrikalarımızda incelemelerde bulunarak yatırımcıların her konuda yanında ve hizmetinde olduklarını söyledik. Bunun yanı sıra kurulum aşamasında olan fabrikalarımızı gezdik. Burada yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldık. Bu fabrikalarımızın inşa çalışmalarını bittikten sonra ilçemizin kalkınması adına büyük önem arz edecek" dedi. - BİLECİK