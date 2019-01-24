Kaymakam ve Belediye Başkanından Yangın Evinde İnceleme
22 dakika önce
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Kazım Şahin ile bir süre önce yangın çıkan evde incelemelerde bulundu.
Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin
, Belediye Başkanı Kazım Şahin
ile bir süre önce yangın çıkan evde incelemelerde bulundu.
Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Ocak Cuma akşamı 11 kişilik 3 ailenin yaşadığı iki katlı ahşap evde yangın çıktığını hatırlattı. İtfaiye
ekiplerinin zamanında ve yerinde müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü belirten Pişkin, "Allah'a şükür, her ne kadar can kaybımız olmasa da evde zayiat var. Ailelerimizi şimdilik başka yerlerde misafir ediyoruz. Kiralık ev arayışımız sürüyor. Kiralık ev bulunur bulunmaz inşallah onlara kira yardımı yapacağız. Birkaç ay kirada barınacaklar. Mevsim şartları normale dönünce evde tadilat ve onarım çalışmaları yapacağız. Evi tekrar yaşanabilir, daha sağlıklı bir hale getirdikten sonra kendilerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Şahin de yanan ev ahşap olmasına rağmen yangının 10 dakikada kontrol altına alındığını vurguladı.
Yangın çıkan bölgenin eski yerleşim yeri olduğuna işaret eden Şahin, "Bu nedenle evler birbirine çok yakın. Büyük bir facia önlendi. Bu nedenle itfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz güçlü. En kısa zamanda mağdur etmeyecek şekilde aileleri yeni yuvalarına kavuşturacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:26 Kaynak: AA
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