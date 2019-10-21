Son Dakika Haberleri: Kaymakam ve Belediye başkanından yaralı askere ziyaret
Son Dakika Güncel Kaymakam ve Belediye başkanından yaralı askere ziyaret

Kaymakam ve Belediye başkanından yaralı askere ziyaret

1 saat önce

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan ve Nizip Devlet Hastanesinde tedavisi süren askeri ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye başkanından yaralı askere ziyaret, System.String[]

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan ve Nizip Devlet Hastanesinde tedavisi süren askeri ziyaret etti.

Şahin ve Sarı, 15 Ekim'de yaralanan askerle görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şahin ve Sarı, yaralı askerin sağlık durumu hakkında doktorlardan da bilgi aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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