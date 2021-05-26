Kaymakam ve Belediye Başkanvekili ilidi, belediye çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, ilçe merkezinde yapımı devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını denetledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan İlidi, ilçenin daha yaşanılabilir ve sorunları çözülmüş bir şehir olacağını söyledi.

Önceki yıl 287 bin metre kare parke taşı döşediklerini belirten İlidi, bu yıl 300 bin metre kare parke taşı döşeyeceklerini aktardı.

Plan ve programlar doğrultusunda şehir merkezinde yol çalışmalarının devam ettiğini ifade eden İlidi, şunları kaydetti:

"Fen işleri ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. 30 gün önce startını verdiğimiz çarşı merkezinde parke taşı döşeme işini bitirme noktasına getirdik. Bu yılın sonuna kadar ilçemizde birçok projemiz tamamlanmış olacak. Bazı mahallelerimizde alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Personellerimizle gecemizi gündüzümüze katarak Bulanık'a hizmet etmek için çalışıyoruz."