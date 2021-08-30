Kaymakam ve Emniyet Müdürüne veda yemeği - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı ve Ankara Vali yardımcısı olarak görev yapan Bilal Bozdemir ve Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'nün başka yerlere atanması dolayısıyla veda yemeği verildi.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir'in Mersin ili Anamur Kaymakamlığına atanması ve 2. sınıf Beypazarı Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'nün Zonguldak ili Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanması dolayısıyla onurlarına veda yemeği verildi.

Yemeğe, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, bazı birim müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yemek sonrası Kaymakam Bilal Bozdemir'e Başkan Kaplan ve daire amirleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Bilal Bozdemir, görevini 8 aydır sürdürdüğünü belirterek, "Öncesinde 4 yıldır da Ankara vali yardımcılığı görevinde bulundum. Bu sürelerde gerek Ankara'da gerek Beypazarı ilçesinde güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Çünkü, vali yardımcılığı görevim sırasında Beypazarı'nı çok iyi tanıdım ve Beypazarı'nı asla unutmayacağım. Sizler de bundan böyle Anamur ilçesinde bir kardeşiniz, kapınız olduğunu unutmayın." ifadelerini kullandı.