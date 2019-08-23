Kaymakam ve vali yardımcısına veda yemeği

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, tayini çıkan Vali Yardımcısı Adem Kaya ve Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya onuruna veda yemeği verdi.



Cumhurbaşkanlığının 2019/268 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 3 yıl Çelikhan İlçe Kaymakamlığı ve 2 yıl Adıyaman Vali Yardımcılığı görevini yürüten Vali Yardımcısı Adem Kaya Manisa Demirci Kaymakamlığına atanırken, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise Trabzon Sürmene Kaymakamlığı görevine atandı.



Türkiye Petrolleri sosyal tesislerinde Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez'in ev sahipliğinde düzenlenen veda yemeğine, Vali Yardımcısı Adem Kaya ve eşi, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve eşi, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve diğer ilçe kaymakamları katıldı.



Yemekte bir konuşma yapan Vali Aykut Pekmez, görev yerleri değişen Vali Yardımcısı Adem Kaya ve Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'ya Adıyaman'a yaptıkları başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunup, başarılar diledi.



Program hatıra fotoğrafı çekimi ve Vali Aykut Pekmez'in tayini çıkan Vali Yardımcısı ve Kahta Kaymakamına başarı belgesi vermesiyle sona erdi. - ADIYAMAN