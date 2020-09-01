Kaymakam Vekili Kılınç, Ahırlı'da mahalle yollarını inceledi - Son Dakika

Başkan Akgül tüm mahallelerde kilitli parke taşına hız verdiklerini belirterek, "Ali Çerçi mahallemizde her sokağa hizmet götürdük. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi.

Gezi esnasında mahalle sakinleri ile de sohbet eden Ahırlı Kaymakam Vekili Muhammed Deniz Kılınç, Belediye Başkanı İsa Akgül'den bilgi aldı.

Ziyarette Belediye Başkanı İsa Akgül ile birlikte sokaklara döşenen kilitli parke taşları inceleyen Kılınç, mahalle muhtarından da bilgi alarak mahallenin sorunlarını dinledi.

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