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Kaymakam Vekili Şenay'dan Kur'an kursuna ziyaret

21 dakika önce

Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, Kavak Müftülüğü Yaşar Doğu Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu hizmet binasını ziyaret etti.

Kaymakam Vekili Şenay'dan Kur'an kursuna ziyaret, System.String[]
Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, Kavak Müftülüğü Yaşar Doğu Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu hizmet binasını ziyaret etti.
Hizmet binasının büro, mutfak ve pansiyon bölümlerini gezerek incelemelerde bulunan Şenay, daha sonra kursiyerlerle bir araya geldi.
Hafızlık dersi gören öğrencilerden sorun ve taleplerini dinleyen Şenay, kursiyerlerden kursta öğrendiklerini yaşantılarında da uygulamalarını istedi.
Şenay, kursa katılan 40 öğrenciye doğum yeri Çorum'a götürerek tarihi ve doğal güzellikleri gezdireceği sözünü verdi.
Ziyarette İlçe Müftüsü Nuh Arslan ve Müftülük Şefi Eyüp Uyar da bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:20 Kaynak: AA
Yaşar Doğu, İbrahim Engin, Kavak, Güncel
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