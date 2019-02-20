Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yakınoğlu, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Kaymakam Yakınoğlu, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, şehit güvenlik korucusu Naif Ürek'in ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Yakınoğlu, Şehit Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, şehit güvenlik korucusu Naif Ürek'in ailesini ziyaret etti.

Uludere ilçesinde 27 Ağustos 1997'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen güvenlik korucusu Naif Ürek'in Gündoğdu Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret eden Yakınoğlu, aile fertleriyle sohbet etti.


Yakınoğlu, şehit yakınlarıyla sürekli temas içinde olduklarını belirterek, "Şehitlerimizin aileleri bize emanet. Büyük bir aileyiz. Onlar bizim için çok kıymetli. Beni bir evlatları olarak görmelerini arzu ettiğim şehitlerimizin anneleri ve babaları ile yakınlarının her zaman emrindeyim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:18 Kaynak: AA

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