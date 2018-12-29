Kaymakam Yalçın'dan Yeni Yıl Mesajı
20 dakika önce
Malazgirt Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Malazgirt
Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.Kaymakam Yalçın, mesajında, ilçede huzur ve güvenlik olmak üzere her anlamda daha yaşanılabilir bir şehir için kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içinde önemli bir yılı daha geride bıraktıkların belirtti.Yeni yılda da çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:
"Hiç kuşkusuz bu hususta Malazgirt'te yaşayan her bir vatandaşımıza önemli görevler düşmektedir. Bu anlayışla ilçemizin ve ülkemizin bugüne kadar elde ettiği başarıları yeni başarılarla perçinlemeli, çocuklarımıza daha güzel ve müreffeh bir ülke bırakmanın çabası ve çalışması içerisinde olmalıyız. Bu güzel duygularla sakin şehir Malazgirt'te yeni bir yılı karşılamanın sevincini tüm Malazgirtli hemşehrilerimizle gönülden paylaşıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:48 Kaynak: AA
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