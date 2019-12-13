Kaymakam Yalçın, il birincisi sporcuları kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kaymakam Yalçın, il birincisi sporcuları kabul etti - Son Dakika Spor

Kaymakam Yalçın, il birincisi sporcuları kabul etti

6 saat önce

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2019-2020 spor sezonu okul sporları kapsamında düzenlediği kros yarışmalarında genç kızlar A kategorisinde il birincisi olan Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Takımı, Kaymakam Arif Yalçın'ı ziyaret etti.

Kaymakam Yalçın, il birincisi sporcuları kabul etti, System.String[]

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2019-2020 spor sezonu okul sporları kapsamında düzenlediği kros yarışmalarında genç kızlar A kategorisinde il birincisi olan Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Takımı, Kaymakam Arif Yalçın'ı ziyaret etti.


İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Gazi Kırlangıç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Hakan Acı, Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayşe Danacı ve beden eğitimi öğretmeni Özgür Özsan'da ziyarette kros takımını yalnız bırakmadı. Kaymakam Yalçın, kupaları ile gelen başarılı sporcuları makamında kabul ederken, teker teker tebrik etti. Öğrencilerle sohbet edip ders durumlarını ve gelecekte ne olmak istediklerini soran Yalçın, yapılan ziyaretten ve ilçeyi spor alanında başarıyla temsil eden öğrencilerin başarılarından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Önümüzdeki ay yapılacak olan bölge yarışmalarında bölge birinciliği beklediğini de vurgulayan Yalçın, "İl birincisi olmanız bizleri gururlandırdı. Katılacağınız bölge yarışlarında Mersin'i ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek derece ile döneceğinize inancım sonsuz. İnşallah birincilikle dönersiniz. Birinci olsanızda, olamasanız da daima bizlerin kalbinde birinci olduğunuzu unutmayın. Gençlerimizin spora yönelmeleri, başarılar elde etmeleri çok önemli. Sakın spor yaparken derslerinizi ihmal etmeyin. Önemli olan her ikisinde de başarılı olmak. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ilçemize kupa ve madalyalarla dönmelerinden gurur ve mutluluk duyuyorum. İlçemize yaşatmış olduğunuz bu başarıdan dolayı sizleri tekrar kutluyorum" dedi. - MERSİN

Anadolu Lisesi, Arif Yalçın, Bozyazı, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:37 Kaynak: İHA
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