Kaymakam Yalçın, kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Yalçın, kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika

Kaymakam Yalçın, kadınlara karanfil dağıttı

6 saat önce

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kadın personele karanfil dağıttı.

Kaymakam Yalçın, kadınlara karanfil dağıttı, System.String[]

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kadın personele karanfil dağıttı.


Kaymakam Yalçın, Hükümet Konağında bulunan bütün birimleri dolaşarak görev yapan kadın personelin 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, karanfil verdi. Kadınlara verilen önemi bir güne sığdırmanın mümkün olmadığını belirten Yalçın, "Türk toplumunda ve aile yaşamımızda çok seçkin ve saygın yeri olan kadınlarımızın bu anlamlı ve özel günlerini içtenlikle kutlarım. Bütün kadınlarımıza sağlık, huzur ve mutlu hayatlar dilerim" dedi.


Hükümet Konağı kadın çalışanları ile orada bulunan kadınlar, sürpriz kutlama ve verilen karanfillerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirip Kaymakam Yalçın'a teşekkür ettiler. - MERSİN

Dünya Kadınlar Günü, Arif Yalçın, Bozyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:10 - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir"
21:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı
21:07 Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı
21:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemin içinde"
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:16:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Yalçın, kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]