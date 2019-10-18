Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yalçın, okullarda incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Kaymakam Yalçın, okullarda incelemelerde bulundu

Kaymakam Yalçın, okullarda incelemelerde bulundu

2 saat önce

Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Vali Çetin Birmek İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yalçın, okullarda incelemelerde bulundu, System.String[]

Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Vali Çetin Birmek İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


Kaymakam Yalçın, okulları ziyaretinde öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin talep, öneri ve sorunlarını dinleyen Yalçın, gelecekte ülkeyi yönetecek olan çocukların sağlıklı bir ortam içerisinde eğitim ve öğretimilerini tamalayabilmeleri ve donanımlı bir şekilde yetişebilmeleri için gerekenleri yapmaya hazır olduğunu söyledi. Yalçın, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmeleri önemli. Bu konuda ailelere ve öğretmenlere önemli görevler düşüyor. Özellikle öğretmenlerimize. Sağlıklı bir nesil yetiştirilmesinde bize düşen görevler ne ise bizde onları yerine getirmeye hazırız. Zaman içerisinde tüm okullarımızı gezeceğim. Okul idarecisi ve öğretmenlerimizden varsa istek, sorun ve önerileri yerinde dinleyeceğim. Çözümü içinde gerekeni yapacağım" dedi.


Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle de sohbet eden Yalçın, öğrencilere bol kitap okumalarını tavsiye etti. Okulun spor kolunda bulunan öğrencilere top hediye edip, sporda başarılı olmalarını isteyen Yalçın, öğretmen ve öğrencilerle toplu resim çekiminin ardından okuldan ayrıldı.


Yalçın'a okul ziyareti sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Şube Müdürü Gazi Kırlangıç, Tekeli Mahalle Muhtarı Süleyman Fidan ve Okul Aile Birliği Başkanı Şener Portakal eşlik etti. - MERSİN

Arif Yalçın, Bozyazı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:54 Kaynak: İHA
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